Америка призвала военных Венесуэлы перейти на сторону оппозиции
23:59 28.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты призывают Вооруженные силы Венесуэлы перейти на сторону оппозиции. Об этом заявил в понедельник на брифинге для журналистов в Белом доме помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
"Мы сегодня также призываем венесуэльских военных и силы безопасности согласиться с мирной, демократической и конституционной передачей власти", - сказал он.
НОВОСТИ
- 22:48 28.01.2019
- СМИ назвали примерную дату выступления Трампа в Конгрессе США
- 21:44 28.01.2019
- Прессе стала известна дата повторного голосования по Brexit
- 21:09 28.01.2019
- В СБ Украины, похоже, не знают где находится пропавший капитан российского судна "Норд"
- 20:25 28.01.2019
- СМИ: Переговоры с запрещенными в РФ талибами обнадежили Пентагон
- 19:10 28.01.2019
- В Минздраве предлагают увеличить квоту на ввоз веществ каннабиноидного ряда для исследований
- 18:45 28.01.2019
- Специалист назвал стоимость и сроки создания сверхзвукового бизнес-джета
- 18:25 28.01.2019
- Директор Третьяковки рассказала, сколько будут стоить датчики сигнализации для картин
- 17:40 28.01.2019
- Папа Римский Франциск высказался за сексуальное образование в школах
- 17:12 28.01.2019
- Валентина Матвиенко обещала бороться с отрицателями Холокоста
- 17:00 28.01.2019
- Работа с "поколением гаджетов" станет приоритетом РПЦ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать