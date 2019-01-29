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НОВОСТИ

Америка призвала военных Венесуэлы перейти на сторону оппозиции

23:59 28.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты призывают Вооруженные силы Венесуэлы перейти на сторону оппозиции. Об этом заявил в понедельник на брифинге для журналистов в Белом доме помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Мы сегодня также призываем венесуэльских военных и силы безопасности согласиться с мирной, демократической и конституционной передачей власти", - сказал он.

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