Болтон: Часть генералов ВС Венесуэлы ведет переговоры с оппозицией о смене власти

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Часть генералитета вооруженных сил Венесуэлы уже ведет переговоры с оппозицией о смене власти в Каракасе. С таким утверждением выступил в понедельник на брифинге для журналистов в Белом доме помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Мы в курсе того, что существуют серьезные контакты между генералами вооруженных сил Венесуэлы и сторонниками Национальной ассамблеи, - сказал он. - Вице-президент [США Майкл Пенс] в ближайшее время встретится здесь с послом, которого назначил исполняющий обязанности президента (Хуан Гуайдо, лидер оппозиции Венесуэлы - прим. ТАСС)".