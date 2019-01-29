Болтон: Часть генералов ВС Венесуэлы ведет переговоры с оппозицией о смене власти
07:00 29.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Часть генералитета вооруженных сил Венесуэлы уже ведет переговоры с оппозицией о смене власти в Каракасе. С таким утверждением выступил в понедельник на брифинге для журналистов в Белом доме помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
"Мы в курсе того, что существуют серьезные контакты между генералами вооруженных сил Венесуэлы и сторонниками Национальной ассамблеи, - сказал он. - Вице-президент [США Майкл Пенс] в ближайшее время встретится здесь с послом, которого назначил исполняющий обязанности президента (Хуан Гуайдо, лидер оппозиции Венесуэлы - прим. ТАСС)".
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