США добиваются экстрадиции финдиректора Huawei
07:15 29.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США признательны Канаде за содействие в деле финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу и добиваются ее выдачи. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Вашингтоне исполняющий обязанности министра юстиции США Мэтью Уитэкер. Трансляцию пресс-конференции вела телекомпания C-Span.
"Как уже сообщалось, в декабре канадские власти задержали финансового директора Huawei в Ванкувере, - сообщил он. - Это было сделано в соответствии с существующим у США договором с Канадой о выдаче. США в настоящее время добиваются ее экстрадиции. Мы признательны правительству Канады за настойчивость и строгое соблюдение закона".
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