Сегодня в Москве облачно и небольшой снег

08:00 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Облачная погода, небольшой снег и до 5 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, 29 января. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион окажется на периферии антициклона. При облачной погоде местами покружит слабый снег. Максимальная температура в Москве составит 3-1 градусов мороза, по области до минус 5 градусов. Ветер юго-восточный 2-5 м/с. Атмосферное давление немного повысится до 748 мм ртутного столба, что вблизи климатической нормы. Относительная влажность воздуха около 75%», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что незначительные колебания атмосферного давления на фоне теплой погоды могут негативно повлиять на самочувствие метеозависимых людей. В первую очередь это люди, страдающих сосудистыми заболеваниями, такими как вегето-сосудистая дистония, гипертония, или гипотония. Из-за повышенной влажности дискомфорт почувствуют лица с заболеваниями бронхов и легких. Еще один внешний фактор, который может стать причиной появления негативных метеопатических реакций - недостаток солнечного света. Его отсутствие сказывается, в первую очередь, на психологическом состоянии, снижении умственной и физической активности, возникновении беспричинной тревоги и психологического дискомфорта.