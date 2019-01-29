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Племянница Скрипаля потребует признать его дочь Юлию пропавшей без вести

07:45 29.01.2019 Источник: Известия

Виктория Скрипаль потребует от правоохранительных органов России признать свою двоюродную сестру Юлию без вести пропавшей. Она также хочет, чтобы соответствующие структуры начали расследование ее исчезновения в Великобритании. Об этом «Известиям» рассказала сама Виктория Скрипаль, отметив, что обращение последует в феврале этого года.

"В феврале пройдет полгода с момента, когда я последний раз слышала голос Юлии. В настоящий момент никто не знает, где она находится и что с ней происходит. Сейчас я собираю все необходимые документы для того, чтобы в следующем месяце обратиться к российским правоохранительным органам по делу исчезновения Юлии, — заявила «Известиям» Виктория Скрипаль. — Я буду добиваться того, чтобы она была признана без вести пропавшей, а наши структуры начали расследование ее похищения. Юлия — гражданка РФ, и недопустимо, чтобы даже российские дипломаты не имели к ней доступ".

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