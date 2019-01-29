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Bloomberg: США объявят о приостановке участия в ДРСМД после 2 февраля

08:20 29.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон после 2 февраля планирует объявить о приостановке участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источник из числа сотрудников Белого дома.

Данный источник не уточнил, объявят ли США одновременно об окончательном выходе из ДРСМД. Как отмечается в материале, администрация Дональда Трампа все больше склоняется к этому. Агентство уточняет, что в НАТО уже в течение нескольких месяцев готовятся к тому, что договор перестанет действовать.


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