В Солнечной системе обнаружили зародыш планеты

08:40 Источник: REGNUM

Ученые из Национальной астрономической обсерватории Японии обнаружили на краю Солнечной системы небесное тело, радиус которого составляет 1,3 км, передает ИА REGNUM.

Обнаруженный объект находится в поясе Эджворта-Койпера (область за орбитой Нептуна). Предполагается, что пояс состоит из объектов, оставшихся после формирования планет.

Открытие подтверждает гипотезу ученых, что зародыши планет сначала достигают небольших размеров, после чего быстро наращивают свою массу и превращаются в крупные объекты.







