США выдвинули официальные обвинения против Huawei
09:00 29.01.2019
Минюст США официально предъявил обвинения китайской компании Huawei и ее финансовому директору Мэн Ваньчжоу. Об этом сообщил телеканал CNN.
«Сегодня мы объявляем, что выдвигаем уголовные обвинения против телекоммуникационного гиганта Huawei и его партнеров по почти двум десяткам предполагаемых преступлений», — заявил исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтью Уитакер, чьи слова приводит RT. Huawei пыталась похитить коммерческую тайну у компании T-Mobile, а также нарушила санкции США против Ирана, считает американская сторона. ura.ru
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