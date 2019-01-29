Венесуэла примет меры для защиты своей собственности
09:32 29.01.2019
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал новые санкции США против PDVSA незаконными и заявил, что в ближайшие часы предпримет меры для защиты своей собственности.
"Они хотят украсть у нас Citgo (американская "дочка" PDVSA)", — добавил он.
Мадуро заявил, что поручил главе PDVSA начать действия для защиты собственности — юридические и политические в судах США и мира. "Мы предпримем все юридические, политические, оперативные меры, технические, коммерческие, для защиты интересов Венесуэлы в США и на нашей родине. Дадим необходимый симметричный ответ для защиты интересов Венесуэлы, в ближайшие часы", — сказал венесуэльский президент.
Затем он перешел на английский, заявив: "Дональд Трамп, нет, так не получится!".
США ранее заблокировали все активы и интересы PDVSA в своей юрисдикции, а также запретили сделки с ними. Прайм
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