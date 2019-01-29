ФАС хочет получить правовое основание для доступа к данным банковских клиентов
10:00 29.01.2019 Источник: Коммерсант.ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) хочет получить правовое основание для доступа к данным клиентов банков. Служба уже подготовила необходимые для этого поправки в законодательство, обосновав их необходимостью выявления картельного сговора компаний.
Сейчас у ФАС есть право требовать информацию исходя из закона «О защите конкуренции», однако профильный для кредитных организаций закон «О банках и банковской деятельности» относит такие сведения к банковской тайне, что провоцирует судебные разбирательства и неудобно обеим сторонам. Коммерсантъ
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