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НОВОСТИ

ФАС хочет получить правовое основание для доступа к данным банковских клиентов

10:00 29.01.2019 Источник: Коммерсант.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) хочет получить правовое основание для доступа к данным клиентов банков. Служба уже подготовила необходимые для этого поправки в законодательство, обосновав их необходимостью выявления картельного сговора компаний.

Сейчас у ФАС есть право требовать информацию исходя из закона «О защите конкуренции», однако профильный для кредитных организаций закон «О банках и банковской деятельности» относит такие сведения к банковской тайне, что провоцирует судебные разбирательства и неудобно обеим сторонам. Коммерсантъ

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