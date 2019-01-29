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МИД КНР потребовал от США отказаться от запроса об экстрадиции финдиректора Huawei

10:05 29.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти требуют от США незамедлительно отказаться от планов направить запрос Канаде об экстрадиции финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу до 30 января. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник МИД КНР.

"Китайская сторона крайне обеспокоена соответствующим иском американского Министерства юстиции в отношении Мэн Ваньчжоу, - отмечается в документе. - Правительство КНР требует справедливого, адекватного и недискриминационного отношения к китайским компаниям, это касается всех стран мира. <...> Мы в очередной раз требуем от США незамедлительно отказаться от планов задержания финдиректора Huawei".

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