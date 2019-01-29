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НОВОСТИ

Страны Запада стали активнее торговать с РФ несмотря на санкции

10:32 29.01.2019 Источник: Lenta.ru

Исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (имеется в распоряжении «Ленты.ру») показало, что 27 государств, значительно увеличивших товарооборот с Россией в 2018 году, 17 поддерживают антироссийские санкции.

Больше всех по итогам 2018 года объемы торговли с Россией нарастили Польша, Молдова и Швейцария. Так, Польша увеличила товарооборот на 37,5 процента, Молдова — на 31 процент, Швейцария — на 30,1 процента. Достичь таких показателей удалось в основном за счет роста объемов российского экспорта.

Кроме того, сами инициаторы санкций — США — восстановили уровень товарооборота с Россией на 92,6 процента. В 2018 году объемы товарооборота между странами выросли на 10,3 процента.

Помимо США, в число стран, наиболее активно восстанавливающих торговлю с Россией, вошли Германия и Бельгия. Меньше всего удалось отыграть падение товарооборота Латвии, Украине и Италии.

В исследовании отмечается, что с момента введения первых антироссийских санкций значительно укрепить свои позиции и нарастить торговый оборот смогли главным образом государства, не поддержавшие ограничительные меры, — Китай, Армения, Таджикистан, Узбекистан и Индия.

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