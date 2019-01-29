Представитель Украины в ПАСЕ не намерен извиняться перед Скабеевой
11:00 29.01.2019 Источник: РБК
Представитель украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза заявил телеканалу «Громадьске», что ему не за что извиняться перед российской журналисткой Ольгой Скабеевой, которую он толкнул в кулуарах ПАСЕ. Извиниться перед журналисткой ранее потребовал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Береза считает, что определять, является ли заявление Кадырова угрозой, должна Служба безопасности Украины. На вопрос о том, думал ли он об охране, Береза сказал, что ходит по Киеву без телохранителей. «Использую как свою машину, так и общественный транспорт. Почему я должен что-то менять?», — добавил он.
Кадыров написал в своем канале в Telegram, что если украинец не извинится, «найдется истинный мужчина», который «влепит звонкую оплеуху» депутату. РБК
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