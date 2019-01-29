0
0
0
НОВОСТИ

Представитель Украины в ПАСЕ не намерен извиняться перед Скабеевой

11:00 29.01.2019 Источник: РБК

Представитель украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза заявил телеканалу «Громадьске», что ему не за что извиняться перед российской журналисткой Ольгой Скабеевой, которую он толкнул в кулуарах ПАСЕ. Извиниться перед журналисткой ранее потребовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Береза считает, что определять, является ли заявление Кадырова угрозой, должна Служба безопасности Украины. На вопрос о том, думал ли он об охране, Береза сказал, что ходит по Киеву без телохранителей. «Использую как свою машину, так и общественный транспорт. Почему я должен что-то менять?», — добавил он.

Кадыров написал в своем канале в Telegram, что если украинец не извинится, «найдется истинный мужчина», который «влепит звонкую оплеуху» депутату.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 29.01.2019
Санкции против Венесуэлы в США объяснили заботой о народе страны
0
10
11:05 29.01.2019
В Москве арестован подозреваемый в сожжении заживо школьника
0
49
10:32 29.01.2019
Страны Запада стали активнее торговать с РФ несмотря на санкции
0
112
10:20 29.01.2019
Штрафы за отсутствие счетчиков газа предлагают переложить на потребителей
0
137
10:05 29.01.2019
МИД КНР потребовал от США отказаться от запроса об экстрадиции финдиректора Huawei
0
147
10:00 29.01.2019
ФАС хочет получить правовое основание для доступа к данным банковских клиентов
0
160
09:32 29.01.2019
Венесуэла примет меры для защиты своей собственности
0
171
09:20 29.01.2019
Американская "суперпушка" может быть ракетой и нарушать ДРСМД - Global Times
0
195
09:05 29.01.2019
В РФ могут отменить наказание за коррупцию "вследствие обстоятельств непреодолимой силы"
0
237
09:00 29.01.2019
США выдвинули официальные обвинения против Huawei
0
223

Возврат к списку