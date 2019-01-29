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НОВОСТИ

Санкции против Венесуэлы в США объяснили заботой о народе страны

11:20 29.01.2019 Источник: Газета.Ru

Министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин объяснил введение санкции против Венесуэлы. Видеозапись его выступления разместил Global News.

По словам министра, блокировка активов венесуэльской компании PDVSA объясняется стремлением США «сберечь» ее для народа Венесуэлы.

«Мы признаем, что PDVSA - собственность законного руководства (Венесуэлы), эти деньги будут доступны Гуайдо», — сказал Мнучин.

Он добавил, что для американских нефтеперерабатывающих заводов будут выпущены «генеральные лицензии», это позволит сделать для них исключение, чтобы они могли продолжать работу с нефтью из Венесуэлы.  Газета.Ru

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