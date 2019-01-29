В Госдепе заявили, что демонстрация российской ракеты 9М729 была имитацией и пропагандой
11:32 29.01.2019 Источник: Газета.Ru
Заместитель американского госсекретаря по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что демонстрация крылатой ракеты России 9М729 была имитацией и пропагандой. Об этом она сказала в интервью Deutsche Welle.
По ее словам, показ ракеты был риторикой, не подкрепленной фактами. Она подчеркнула, что у присутствовавших на «имитации показа ракетной системы» не было возможности задать вопросы.
«Это было просто смешно», — сказала Томпсон.
Она добавила, что показ ракеты не доказывает, что ее дальность полета соответствует указанным в договоре параметрам. Газета.Ru
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