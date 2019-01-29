Россия сдала позиции в рейтинге восприятия коррупции
12:00 29.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Россия опустилась на три строчки в рейтинге восприятия коррупции. По итогам прошлого года наша страна заняла 138 место.
Эту строчку с Россией делят Гвинея, Иран, Ливан, Мексика и Папуа-Новая Гвинея.
Индекс восприятия коррупции в нашей стране составляет 28 баллов из 100. По сравнению с прошлым годом он снизился на 1 балл. Как сообщает Transparency International, проблемы с коррупцией в России связаны с тем, что «действующие институты демократического общества зачастую подменяются их имитацией».
Всего в рейтинге 180 стран. Первое место занимает Дания.
Индекс восприятия коррупции составляется на основе опросов экспертов и предпринимателей, которые проводят независимые организации в разных государствах. Transparency International публикует рейтинг с 1995 года. Говорит Москва
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