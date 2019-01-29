Еврокомиссия требует от Эстонии отменить плату за пересечение российской границы - СМИ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия настаивает на отмене обязательной платы за бронирование места в очереди и использование зоны ожидания на эстонско-российской границе, поскольку правила пересечения границ стран Шенгенской зоны не предусматривают таких ограничений. Об этом во вторник сообщает местная газета "Постимеэс".По оценке ЕК, поскольку не заплативший за пересечение границы водитель не сможет выехать из Эстонии, речь идет о фактическом ограничении права человека покинуть Шенгенскую зону, отмечает издание.Газета также напоминает, что плата за бронирование места в очереди и обязательное прохождение через зону ожидания перед выездом на автомобиле из Эстонии в Россию действует с 2011 года. В настоящее время владелец легкового транспортного средства должен заплатить 1,5 евро за предварительное бронирование и еще 3 евро за использование зоны ожидания на всех трех пограничных переходах с РФ - в Нарве, Койдула и Лухамаа.