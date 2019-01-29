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На новозеландском острове умер самый одинокий в мире селезень

12:20 29.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Умерла самая одинокая в мире утка. Селезень по кличке Тревор жил на острове Ниуэ в Тихом океане, в 2400 километрах от Новой Зеландии.

Его нашли мёртвым после нападения собак, передаёт France-Presse.

Как сообщает телеканал «Мир 24», на этом коралловом острове нет ни прудов, ни болот, удобных для обитания водоплавающих птиц. Там не было и уток, но несколько месяцев назад объявился одинокий селезень. Предполагается, что его принесло штормом из Новой Зеландии. Птица жила в придорожной луже, которую регулярно наполняли местные пожарные.

Утка сразу стала местной достопримечательностью, её назвали в честь спикера новозеландского парламента Тревора Малларда. В комментариях к посту в Facebook о смерти селезня он написал: «Глубочайшие соболезнования народу Ниуэ от парламента Новой Зеландии». Говорит Москва

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