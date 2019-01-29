В России ожидается рост зарплат как минимум на 4% - прогноз
13:00 29.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Эксперты прогнозируют рост зарплат в России как минимум на 4%. Специалисты Финансового университета при правительстве при этом считают, что рост может составить и 7%.
Они отмечают, что увеличение зарплат продолжится и в 2020 году.
Что касается инфляции, как пишет «Российская газета», по итогам текущего года она составит менее 4%. Эксперты также призывают не ожидать в двухлетней перспективе возобновления интереса населения к дорогим покупкам — автомобилей и недвижимости.
До середины этого года, по прогнозу специалистов Финансового университета, рубль останется слабым по отношению к доллару, во второй половине тенденция может измениться. Говорит Москва
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