В России появилась премия за сохранение памяти о жертвах Холокоста

12:32 Источник: НГ-Online

Фото предоставлено пресс-службой РЕК

В московском театре «Геликон-опера» прошел мемориальный вечер «Хранитель памяти». Этим событием в столице завершилась ежегодная «Неделя памяти» – уже пятая по счету. Как и в 2015-2018 годах, ее организаторами были Российский еврейский конгресс, правительство Москвы и центр «Холокост».Мемориальный вечер начался с официальных обращений, которые направили к его участникам премьер-министр России, глава МИДи мэр Москвы. «В последние годы мы слышим призывы пересмотреть итоги Второй мировой войны и значение великой Победы, сталкиваемся с необъективными оценками исторических событий, отрицанием Холокоста, оправданием нацистских преступников и их пособников. Необходимо жестко пресекать попытки ревизии истории. Необходимо активно бороться с любыми формами экстремизма, ксенофобии и антисемитизма, рассказывать молодежи о недопустимости подобных проявлений, о героических страницах Великой Отечественной войны», – говорится в обращении Дмитрия Медведева.На мемориальном вечере впервые состоялось вручение премии «Хранитель памяти». Эта награда, учрежденная Российским еврейским конгрессом, теперь, как ожидается, будет присуждаться выдающимся людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о жертвах Холокоста.Первыми лауреатами в истории этой премии стали российский историк и философ Михаил Гефтер (ему награда была присуждена посмертно, ее получил сын ученого); освободитель лагеря смерти «Аушвиц», ветеран войны 95-летний Иван Мартынушкин; спасенный в годы Холокоста, полковник в отставке 93-летний Эмиль Зигель; советник мэра Москвы Леонид Печатников, а также режиссер фильма «Война Анны» Алексей Федорченко, поднявшийся на сцену вместе с исполнительницей главной роли 9-летней Мартой Козловой. Янтарную статуэтку, выполненную в форме свечи – свечи памяти, им вручали, соответственно, режиссер-документалист, член Общественного совета РЕК Елена Якович, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, вице-президент РЕК Герман Захарьяев, посол Израиля в Москве Гарри Корен и исполнительный директор РЕК Анна Бокшицкая. «Надеюсь, мы ежегодно будем вручать свечу памяти, чтобы наши дети никогда не были ни жертвами, ни палачами», - сказал в своем выступлении президент РЕК Юрий Каннер.