В России появилась премия за сохранение памяти о жертвах Холокоста
12:32 29.01.2019 Источник: НГ-Online
|Фото предоставлено пресс-службой РЕК
Мемориальный вечер начался с официальных обращений, которые направили к его участникам премьер-министр России Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров и мэр Москвы Сергей Собянин. «В последние годы мы слышим призывы пересмотреть итоги Второй мировой войны и значение великой Победы, сталкиваемся с необъективными оценками исторических событий, отрицанием Холокоста, оправданием нацистских преступников и их пособников. Необходимо жестко пресекать попытки ревизии истории. Необходимо активно бороться с любыми формами экстремизма, ксенофобии и антисемитизма, рассказывать молодежи о недопустимости подобных проявлений, о героических страницах Великой Отечественной войны», – говорится в обращении Дмитрия Медведева.
На мемориальном вечере впервые состоялось вручение премии «Хранитель памяти». Эта награда, учрежденная Российским еврейским конгрессом, теперь, как ожидается, будет присуждаться выдающимся людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о жертвах Холокоста.
Первыми лауреатами в истории этой премии стали российский историк и философ Михаил Гефтер (ему награда была присуждена посмертно, ее получил сын ученого); освободитель лагеря смерти «Аушвиц», ветеран войны 95-летний Иван Мартынушкин; спасенный в годы Холокоста, полковник в отставке 93-летний Эмиль Зигель; советник мэра Москвы Леонид Печатников, а также режиссер фильма «Война Анны» Алексей Федорченко, поднявшийся на сцену вместе с исполнительницей главной роли 9-летней Мартой Козловой. Янтарную статуэтку, выполненную в форме свечи – свечи памяти, им вручали, соответственно, режиссер-документалист, член Общественного совета РЕК Елена Якович, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, вице-президент РЕК Герман Захарьяев, посол Израиля в Москве Гарри Корен и исполнительный директор РЕК Анна Бокшицкая. «Надеюсь, мы ежегодно будем вручать свечу памяти, чтобы наши дети никогда не были ни жертвами, ни палачами», - сказал в своем выступлении президент РЕК Юрий Каннер.
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