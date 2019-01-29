США взяли открытый курс на свержение власти в Венесуэле - Лавров

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон и его ближайшие союзники взяли открытый курс на свержение законных властей в Каракасе. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ"Нас тревожит то, что делают США и их ближайшие союзники в отношении Венесуэлы, грубо нарушая все мыслимые нормы международного права и, по сути дела, взяв открытый курс на свержение законной власти в этой латиноамериканской стране", - сказал министр.