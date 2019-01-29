Кремль пока не имеет позиции по антикоррупционной инициативе Минюста - Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль пока не имеет позиции по инициативе Минюста не считать коррупционным преступление, совершенное "вследствие обстоятельств непреодолимой силы", заявил пресс-секретарь президента РФ"Нет никакой позиции, потому что пока не знакомы с этой инициативой", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, как в администрации президента оценивают это предложение.