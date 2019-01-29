Кремль пока не имеет позиции по антикоррупционной инициативе Минюста - Песков
13:20 29.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль пока не имеет позиции по инициативе Минюста не считать коррупционным преступление, совершенное "вследствие обстоятельств непреодолимой силы", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет никакой позиции, потому что пока не знакомы с этой инициативой", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, как в администрации президента оценивают это предложение.
НОВОСТИ
- 14:12 29.01.2019
- Газопровод "Северный поток - 2" построен уже на 30%
- 14:00 29.01.2019
- Волгоградские полицейские подвели итоги работы в 2018 году
- 13:42 29.01.2019
- Алюминиевая Ассоциация продвигает строительные проекты в регионах страны
- 13:32 29.01.2019
- Минтруда хочет отменить медосмотры офисных работников
- 13:05 29.01.2019
- США взяли открытый курс на свержение власти в Венесуэле - Лавров
- 13:00 29.01.2019
- В России ожидается рост зарплат как минимум на 4% - прогноз
- 12:37 29.01.2019
- Депздрав Москвы назвал фальсификацией указания об ограничении госпитализации больных
- 12:32 29.01.2019
- В России появилась премия за сохранение памяти о жертвах Холокоста
- 12:20 29.01.2019
- На новозеландском острове умер самый одинокий в мире селезень
- 12:05 29.01.2019
- Еврокомиссия требует от Эстонии отменить плату за пересечение российской границы - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать