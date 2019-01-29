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Кремль пока не имеет позиции по антикоррупционной инициативе Минюста - Песков

13:20 29.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль пока не имеет позиции по инициативе Минюста не считать коррупционным преступление, совершенное "вследствие обстоятельств непреодолимой силы", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет никакой позиции, потому что пока не знакомы с этой инициативой", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, как в администрации президента оценивают это предложение.

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