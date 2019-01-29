0
0
99
НОВОСТИ

Минтруда хочет отменить медосмотры офисных работников

13:32 29.01.2019 Источник: РОСБАЛТ

Минтруда планирует отменить обязательные медосмотры для работающих в офисах, поскольку эта работа не опасна для здоровья. В документе, размещенном во вторник на портале нормативных правовых актов, говорится, что работа за компьютером не связана с высоким риском получения травм или профессиональных заболеваний.

Изменения Минтруд предлагает внести в перечень вредных или опасных производственных факторов. Офисный труд планируется исключить из списка вредных и (или) опасных производственных факторов, требующих обязательных медосмотров.

Если поправки примут, они вступят в силу в августе этого года.

Отметим, что, по данным медиков, в первой десятке профессиональных заболеваний «офисного планктона» числятся: туннельный синдром, геморрой, остеохондроз, высокое давление, ожирение и болезни ЖКТ, синдром сухого глаза, хронический стресс, варикоз.  Росбалт

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 29.01.2019
Газопровод "Северный поток - 2" построен уже на 30%
0
22
14:00 29.01.2019
Волгоградские полицейские подвели итоги работы в 2018 году
0
58
13:42 29.01.2019
Алюминиевая Ассоциация продвигает строительные проекты в регионах страны
0
79
13:20 29.01.2019
Кремль пока не имеет позиции по антикоррупционной инициативе Минюста - Песков
0
121
13:05 29.01.2019
США взяли открытый курс на свержение власти в Венесуэле - Лавров
0
139
13:00 29.01.2019
В России ожидается рост зарплат как минимум на 4% - прогноз
0
140
12:37 29.01.2019
Депздрав Москвы назвал фальсификацией указания об ограничении госпитализации больных
0
148
12:32 29.01.2019
В России появилась премия за сохранение памяти о жертвах Холокоста
0
180
12:20 29.01.2019
На новозеландском острове умер самый одинокий в мире селезень
0
175
12:05 29.01.2019
Еврокомиссия требует от Эстонии отменить плату за пересечение российской границы - СМИ
0
247

Возврат к списку