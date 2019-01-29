Минтруда хочет отменить медосмотры офисных работников
13:32 29.01.2019 Источник: РОСБАЛТ
Минтруда планирует отменить обязательные медосмотры для работающих в офисах, поскольку эта работа не опасна для здоровья. В документе, размещенном во вторник на портале нормативных правовых актов, говорится, что работа за компьютером не связана с высоким риском получения травм или профессиональных заболеваний.
Изменения Минтруд предлагает внести в перечень вредных или опасных производственных факторов. Офисный труд планируется исключить из списка вредных и (или) опасных производственных факторов, требующих обязательных медосмотров.
Если поправки примут, они вступят в силу в августе этого года.
Отметим, что, по данным медиков, в первой десятке профессиональных заболеваний «офисного планктона» числятся: туннельный синдром, геморрой, остеохондроз, высокое давление, ожирение и болезни ЖКТ, синдром сухого глаза, хронический стресс, варикоз. Росбалт
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