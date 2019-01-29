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НОВОСТИ

Волгоградские полицейские подвели итоги работы в 2018 году

14:00 29.01.2019 Источник: НГ-Online

В 2018 году в Волгоградской области снизилось общее количество совершенных тяжких и особо тяжких преступлений, разбойных нападений, угонов, грабежей, мошенничеств, краж. Об этом заявил на заседании расширенной коллеги областного ГУ МВД его начальник генерал Александр Кравченко. Заседание коллеги было посвящено подведению итогов работы полицейской службы региона в 2018 году

 По словам Александра Кравченко, в минувшем году правоохранительными органами региона было выявлено более 1,6 тыс. наркопреступлений, из них 907 связанны со сбытом наркотиков. Из незаконного оборота сотрудниками волгоградской полиции изъято почти 300 кг наркотических средств.

 Андрей Серенко

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