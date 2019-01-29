Волгоградские полицейские подвели итоги работы в 2018 году

14:00 Источник: НГ-Online

В 2018 году в Волгоградской области снизилось общее количество совершенных тяжких и особо тяжких преступлений, разбойных нападений, угонов, грабежей, мошенничеств, краж. Об этом заявил на заседании расширенной коллеги областного ГУ МВД его начальник генерал. Заседание коллеги было посвящено подведению итогов работы полицейской службы региона в 2018 годуПо словам Александра Кравченко, в минувшем году правоохранительными органами региона было выявлено более 1,6 тыс. наркопреступлений, из них 907 связанны со сбытом наркотиков. Из незаконного оборота сотрудниками волгоградской полиции изъято почти 300 кг наркотических средств.