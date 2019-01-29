Газопровод "Северный поток - 2" построен уже на 30%
14:12 29.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" - компания Nord Stream 2 AG - построил уже более 500 км газопровода, сообщил журналистам финансовый директор компании Пол Коркоран.
"Мы построили уже более 500 км газопровода, что составляет около 30% от общей протяженности", - сказал он.
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