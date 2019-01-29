Минфин РФ не исключил проблем с обслуживанием Венесуэлой госдолга перед Россией на $3 млрд

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проблемы с обслуживанием Венесуэлой госдолга перед Россией, который составляет более $3 млрд, возможны вследствие политического кризиса в республике. Однако пока просрочек по платежам не было, сообщил журналистам замминистра финансов РФ"Проблемы, наверное, будут. Все зависит сейчас от армии, от военнослужащих, насколько они будут верны своему долгу и присяге. Другую оценку трудно дать, невозможно", - сказал Сторчак.