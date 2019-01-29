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В Италии утвердили пенсионную реформу

15:00 29.01.2019 Источник: Газета.Ru

Президент Италии Серджо Маттарелла подписал указ об утверждении пенсионной реформы, передает ANSA.

Как отмечается, речь идет о так называемом правиле «квоты 100».

Оно предполагает, что право выхода на пенсию имеет гражданин, сумма возраста и трудового стажа которого равна 100. Например, под это под это правило подпадает 62-летний гражданин, который проработал 38 лет.


Также в Италии вводится безусловный базовый доход для неимущих.  Газета.Ru

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