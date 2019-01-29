В Италии утвердили пенсионную реформу
15:00 29.01.2019 Источник: Газета.Ru
Президент Италии Серджо Маттарелла подписал указ об утверждении пенсионной реформы, передает ANSA.
Как отмечается, речь идет о так называемом правиле «квоты 100».
Оно предполагает, что право выхода на пенсию имеет гражданин, сумма возраста и трудового стажа которого равна 100. Например, под это под это правило подпадает 62-летний гражданин, который проработал 38 лет.
Также в Италии вводится безусловный базовый доход для неимущих. Газета.Ru
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