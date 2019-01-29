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Летевший из Санкт-Петербурга в Анталью самолет приземлился в Сочи из-за дебоша на борту

15:12 29.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет рейсом Санкт-Петербург - Анталья совершил незапланированную посадку в аэропорту Сочи из-за того, что один из находившихся на борту пассажиров устроил дебош, сообщили ТАСС во вторник в пресс- службе авиакомпании "Россия".

"Самолет рейса FV5863 из Санкт-Петербурга в Анталью совершил вынужденную посадку в аэропорту Сочи по причине деструктивного поведения одного из пассажиров. Предположительно, пассажир 1985 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения, оскорблял и провоцировал на драку бортпроводников", - сказал представитель авиакомпании.

По его данным, дебошир по прилету передан полиции. Самолет приземлился в Сочи в 13:35 мск. 

Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что мужчина нанес травмы стюардессе. В зависимости от тяжести травм будет принято решение об административном наказании или уголовном деле в отношении пассажира. 

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