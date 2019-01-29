Правительство обязало продавать молочные продукты с пометкой "без заменителя молочного жира"

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФподписал постановление правительства, по которому молоко и молочные продукты должны продаваться в магазинах с пометкой, что в них не содержится заменителей молочного жира. Об этом он сообщил на совещании по подготовке госпрограммы комплексного развития сельских территорий ."Это постановление правительства, которое касается условий размещения молока и молочной продукции в организациях розничной торговли, - сказал премьер. - Мы дополняем правила продажи отдельных товаров. Согласно этому постановлению, молочные продукты в каждом торговом зале должны быть размещены отдельно и сопровождаться указанием о том, что это продукты без заменителя молочного жира".