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Правительство обязало продавать молочные продукты с пометкой "без заменителя молочного жира"

16:12 29.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, по которому молоко и молочные продукты должны продаваться в магазинах с пометкой, что в них не содержится заменителей молочного жира. Об этом он сообщил на совещании по подготовке госпрограммы комплексного развития сельских территорий .

"Это постановление правительства, которое касается условий размещения молока и молочной продукции в организациях розничной торговли, - сказал премьер. - Мы дополняем правила продажи отдельных товаров. Согласно этому постановлению, молочные продукты в каждом торговом зале должны быть размещены отдельно и сопровождаться указанием о том, что это продукты без заменителя молочного жира".

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