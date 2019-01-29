В Анкаре заявили о необходимости начала международного расследования убийства Хашогги

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партия справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет президент Турции, заявила о необходимости начала международного расследования дела об убийстве саудовского журналиста. Об этом заявил пресс-секретарь ПСР"Тот факт, что специальной докладчице ООН по внесудебным казням Агнес Калламар не был предоставлен доступ к генконсульству Саудовской Аравии [в Стамбуле], является скандалом. В этой связи необходимо начать международное расследование", - сказал он.