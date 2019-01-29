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НОВОСТИ

Малазийский стартап создал первый в мире браузер для мусульман

16:32 29.01.2019

Малазийский стартап SalamWeb Technologies создал браузер для мусульман, который напоминает о молитве и фильтрует порнографию. Об этом пишет Bloomberg.

Браузер Salam Web блокирует контент, который может оскорбить чувства верующих пользователей. В частности, он фильтрует порнографию и сайты с онлайн-играми. Также браузер напоминает о времени молитвы и указывает Киблу — направление, в котором мусульмане должны соблюдать обряд.

Сейчас SalamWeb используют в основном в Индонезии и Малайзии, но стартап собирается охватить 10% мусульманского населения по всему миру.  incrussia.ru

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