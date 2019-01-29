Украине необходим "холодный мир" с Россией - Порошенко
17:12 29.01.2019 Источник: НГ-Online
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что стране необходим "холодный мир" с Россией.
"Конечно, нам нужен мир с Россией. Холодный, но все же мир", - сказал он на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" в Киеве.
По его словам, "тема войны и мира - одна из главных на выборах, потому что народ будет избирать не просто президента, а и верховного главнокомандующего", сообщает ТАСС.
Сегодня Петр Порошенко также объявил, что будет выдвигаться в президенты Украины на следующий срок. «Я принял решение быть кандидатом ещё раз», — сообщил он. На предстоящие выборы, которые пройдут 31 марта, нынешний глава государства идет как самовыдвиженец.
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