В РФ предлагают оценивать востребованность творческих работников

17:40 Источник: Эхо Москвы

Минкульт предлагает оценивать востребованность творческих работников. Речь идет, в том числе об артистах, работающих в театрах учредителем которых является Российская Федерация, ее субъекты или муниципальные образования. Законопроект ведомства, предусматривающий соответствующую поправку в Трудовой кодекс размещен на портале правовой информации для общественного обсуждения.Документ разработан по поручению вице-премьера