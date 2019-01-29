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НОВОСТИ

В РФ предлагают оценивать востребованность творческих работников

17:40 29.01.2019 Источник: Эхо Москвы

Минкульт предлагает оценивать востребованность творческих работников. Речь идет, в том числе об  артистах, работающих в театрах учредителем которых является Российская Федерация, ее субъекты или муниципальные образования. Законопроект ведомства, предусматривающий соответствующую поправку в Трудовой кодекс размещен на портале правовой информации для общественного обсуждения.

Документ разработан по поручению вице-премьера Ольги ГолодецЭхо Москвы

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