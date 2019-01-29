Суд Стамбула отклонил иск Турецкой православной церкви к Варфоломею
17:50 29.01.2019
Суд в Стамбуле отклонил иск Турецкой православной церкви (ТПЦ) о неправомочности действий Константинопольского Патриархата на Украине.
Иск к Константинопольскому Патриархату и Патриарху Варфоломею был подан в октябре 2018 года после того, как на Фанаре решили предоставить автокефалию церкви на Украине.
В ТПЦ считают, что у Патриарха Варфоломея нет полномочий отправлять на Украину экзархов и предоставлять автокефалию, поскольку Лозаннский мирный договор 1923 года ограничивает статус Константинопольского Патриарха отправлением богослужений для проживающих в Турции греков. Таким образом, отмечают в ТПЦ, Патриарх Варфоломей превысил свои полномочия и вмешался в отношения между странами и их внутренние дела.
Суд стамбульского района Чаглаян отклонил иск, заявив, что речь идет о религиозной свободе. В ТПЦ собираются вынести этот вопрос в минюст Турции.
Турецкая православная церковь была образована в 1922 году по инициативе правительства Турции, которое пыталось создать национальную православную церковь для проживающих в стране греков. ТПЦ не признает ни одна из 15 поместных Православных Церквей мира. pravmir.ru
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