Нацразведка США указала страны, которые хотят получить права на восстановление Сирии
18:31 29.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и Иран будут стараться заполучить право на восстановление разрушенной инфраструктуры и промышленности Сирии после военного конфликта. С такими оценками выступил во вторник директор Национальной разведки США Дэниел Коутс на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США, которые посвящены глобальным и региональным угрозам.
"Россия и Иран попытаются гарантировать себе права на послевоенные контракты на восстановление разрушенной инфраструктуры и промышленности Сирии в обмен на постоянную военную и экономическую поддержку", - считает Коутс.
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