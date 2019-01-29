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НОВОСТИ

Нацразведка США указала страны, которые хотят получить права на восстановление Сирии

18:31 29.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Иран будут стараться заполучить право на восстановление разрушенной инфраструктуры и промышленности Сирии после военного конфликта. С такими оценками выступил во вторник директор Национальной разведки США Дэниел Коутс на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США, которые посвящены глобальным и региональным угрозам.

"Россия и Иран попытаются гарантировать себе права на послевоенные контракты на восстановление разрушенной инфраструктуры и промышленности Сирии в обмен на постоянную военную и экономическую поддержку", - считает Коутс.

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