В США полагают, что Россия и Китай будут вместе противодействовать Америке
18:45 29.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и Китай намерены сообща противодействовать внешней политике США. С таким утверждением выступил во вторник директор Национальной разведки США Дэниел Коутс.
"Китай и Россия будут представлять собой широкий спектр экономических, политических, контрразведывательных, военных и дипломатических вызовов Соединенным Штатам и их союзникам. Мы ожидаем, что они (Москва и Пекин - прим. ТАСС) будут сотрудничать, чтобы противодействовать целям США, пользуясь укрепляющимися в некоторых точках земного шара сомнениями по поводу либеральной демократической модели", - утверждается в тексте вступительного слова Коутса, которое было подготовлено к слушаниям на Капитолийском холме. Коутс и ряд других руководителей американских спецслужб выступает в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США.
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