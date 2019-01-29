В США полагают, что Россия и Китай будут вместе противодействовать Америке

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Китай намерены сообща противодействовать внешней политике США. С таким утверждением выступил во вторник директор Национальной разведки США Дэниел Коутс.

"Китай и Россия будут представлять собой широкий спектр экономических, политических, контрразведывательных, военных и дипломатических вызовов Соединенным Штатам и их союзникам. Мы ожидаем, что они (Москва и Пекин - прим. ТАСС) будут сотрудничать, чтобы противодействовать целям США, пользуясь укрепляющимися в некоторых точках земного шара сомнениями по поводу либеральной демократической модели", - утверждается в тексте вступительного слова Коутса, которое было подготовлено к слушаниям на Капитолийском холме. Коутс и ряд других руководителей американских спецслужб выступает в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США.