МИД Украины: У Сайдика никакого принципиально нового плана по Донбассу нет...

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

План по урегулированию в Донбассе, предложенный спецпредставителем председателя ОБСЕ Мартином Сайдиком, не в полной мере отвечает задачам украинских властей в регионе и требует доработки. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Никакого принципиально нового плана нет. Господин Сайдик представил в конце прошлого года свое видение. Это предложения, над которыми еще нужно работать", - сказал он журналистам во время визита в Донецкую область.

Климкин также подчеркнул, что план не полностью соответствует видению Киева процесса урегулирования в Донбассе, хотя в нем и есть некоторые подвижки. "По форме, но только по форме, там есть определенный прогресс, поскольку очень важно, чтобы Сайдик и его коллеги поняли, что нужен международный компонент - военный и полицейский, и международная администрация, - отметил он. - Это уже хорошо, а по содержанию - это пока то же самое".

"Мы хотим, чтобы сначала туда (на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса - прим. ТАСС) зашел международный компонент и подготовил Донбасс к нормальным, свободным и честным выборам, - продолжил министр. - В этом заключается логика наших предложений, а если вы почитаете этот план, то там об этом речь не идет".