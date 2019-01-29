МИД Украины: У Сайдика никакого принципиально нового плана по Донбассу нет...
19:00 29.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
План по урегулированию в Донбассе, предложенный спецпредставителем председателя ОБСЕ Мартином Сайдиком, не в полной мере отвечает задачам украинских властей в регионе и требует доработки. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Никакого принципиально нового плана нет. Господин Сайдик представил в конце прошлого года свое видение. Это предложения, над которыми еще нужно работать", - сказал он журналистам во время визита в Донецкую область.
Климкин также подчеркнул, что план не полностью соответствует видению Киева процесса урегулирования в Донбассе, хотя в нем и есть некоторые подвижки. "По форме, но только по форме, там есть определенный прогресс, поскольку очень важно, чтобы Сайдик и его коллеги поняли, что нужен международный компонент - военный и полицейский, и международная администрация, - отметил он. - Это уже хорошо, а по содержанию - это пока то же самое".
"Мы хотим, чтобы сначала туда (на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса - прим. ТАСС) зашел международный компонент и подготовил Донбасс к нормальным, свободным и честным выборам, - продолжил министр. - В этом заключается логика наших предложений, а если вы почитаете этот план, то там об этом речь не идет".
НОВОСТИ
- 18:45 29.01.2019
- В США полагают, что Россия и Китай будут вместе противодействовать Америке
- 18:31 29.01.2019
- Нацразведка США указала страны, которые хотят получить права на восстановление Сирии
- 17:50 29.01.2019
- Суд Стамбула отклонил иск Турецкой православной церкви к Варфоломею
- 17:40 29.01.2019
- В РФ предлагают оценивать востребованность творческих работников
- 17:12 29.01.2019
- Украине необходим "холодный мир" с Россией - Порошенко
- 17:00 29.01.2019
- В Анкаре заявили о необходимости начала международного расследования убийства Хашогги
- 16:32 29.01.2019
- Малазийский стартап создал первый в мире браузер для мусульман
- 16:12 29.01.2019
- Правительство обязало продавать молочные продукты с пометкой "без заменителя молочного жира"
- 16:00 29.01.2019
- Четырнадцатый чемпион мира по шахматам Владимир Крамник завершил карьеру
- 15:32 29.01.2019
- В Госдуму внесен законопроект об отмене техосмотра для личных автомобилей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать