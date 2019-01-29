0
0
127
НОВОСТИ

Академии наук России и США решили продолжить сотрудничество

19:20 29.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская академия наук (РАН) и Национальная академия наук США в середине марта 2019 года планируют подписать новое соглашение о сотрудничестве, сообщил ТАСС президент РАН Александр Сергеев.

Последний раз соглашение обновлялось в 2013 году. Первое подобное соглашение было заключено в 1959 году для улучшения "научного обмена между американскими и советскими учеными".

"Мы в настоящее время согласовываем с американскими коллегами текст соглашения, планируем, что в середине марта - во время визита делегации РАН в США - оно будет подписано. Думаю, что у нас есть хорошие перспективы сотрудничества по целому ряду научных направлений, в том числе в области физики и биологии, а также в изучении климата. Мы рассматриваем возможность не только заключения соглашения, но и организации совместной выставки, посвященной многолетнему сотрудничеству российских и американских ученых", - сказал Сергеев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:20 29.01.2019
В Пентагоне считают, что Россия своим новым оружием не нарушает договор СНВ-3
0
52
20:00 29.01.2019
Америка сомневается, что Порошенко выиграет президентские выборы
0
95
19:31 29.01.2019
В приморском селе из-за вспышки ящура объявлен режим чрезвычайной ситуации локального характера
0
119
19:00 29.01.2019
МИД Украины: У Сайдика никакого принципиально нового плана по Донбассу нет...
0
156
18:45 29.01.2019
В США полагают, что Россия и Китай будут вместе противодействовать Америке
0
176
18:31 29.01.2019
Нацразведка США указала страны, которые хотят получить права на восстановление Сирии
0
212
17:50 29.01.2019
Суд Стамбула отклонил иск Турецкой православной церкви к Варфоломею
0
232
17:40 29.01.2019
В РФ предлагают оценивать востребованность творческих работников
0
224
17:12 29.01.2019
Украине необходим "холодный мир" с Россией - Порошенко
0
319
17:00 29.01.2019
В Анкаре заявили о необходимости начала международного расследования убийства Хашогги
0
243

Возврат к списку