Академии наук России и США решили продолжить сотрудничество
19:20 29.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская академия наук (РАН) и Национальная академия наук США в середине марта 2019 года планируют подписать новое соглашение о сотрудничестве, сообщил ТАСС президент РАН Александр Сергеев.
Последний раз соглашение обновлялось в 2013 году. Первое подобное соглашение было заключено в 1959 году для улучшения "научного обмена между американскими и советскими учеными".
"Мы в настоящее время согласовываем с американскими коллегами текст соглашения, планируем, что в середине марта - во время визита делегации РАН в США - оно будет подписано. Думаю, что у нас есть хорошие перспективы сотрудничества по целому ряду научных направлений, в том числе в области физики и биологии, а также в изучении климата. Мы рассматриваем возможность не только заключения соглашения, но и организации совместной выставки, посвященной многолетнему сотрудничеству российских и американских ученых", - сказал Сергеев.
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