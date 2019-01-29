Академии наук России и США решили продолжить сотрудничество

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская академия наук (РАН) и Национальная академия наук США в середине марта 2019 года планируют подписать новое соглашение о сотрудничестве, сообщил ТАСС президент РАН Александр Сергеев.

Последний раз соглашение обновлялось в 2013 году. Первое подобное соглашение было заключено в 1959 году для улучшения "научного обмена между американскими и советскими учеными".

"Мы в настоящее время согласовываем с американскими коллегами текст соглашения, планируем, что в середине марта - во время визита делегации РАН в США - оно будет подписано. Думаю, что у нас есть хорошие перспективы сотрудничества по целому ряду научных направлений, в том числе в области физики и биологии, а также в изучении климата. Мы рассматриваем возможность не только заключения соглашения, но и организации совместной выставки, посвященной многолетнему сотрудничеству российских и американских ученых", - сказал Сергеев.