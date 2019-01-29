В приморском селе из-за вспышки ящура объявлен режим чрезвычайной ситуации локального характера
19:31 29.01.2019 Источник: НГ-Online
В Уссурийском городском округе зафиксирован четвертый случай заболевания животных ящуром. В селе Новоникольск объявлен режим ЧС локального характера. В городском округе проводится вакцинация животных, для этого уже поступило 56 тыс. доз вакцины. В карантинной зоне выставлены круглосуточные посты, проводится дезинфекция, клинический осмотр и обязательная вакцинация животных.
Заместитель руководителя краевой государственной ветеринарной инспекции Анна Уманец, подтвердила, что в нескольких районах Приморья проводятся мероприятия по ликвидации и предотвращению распространения вспышки ящура: «На сегодняшний день здесь вакцинировано 13,7 тысячи голов крупного рогатого скота, ревакцинировано 1,1 тысячи голов. И мелкого рогатого скота вакцинировано более 9 тысяч, ревакцинировано около тысячи». Уманец также уточнила, что до конца января вакцинация животных в зоне поражения ящура будет завершена полностью. В качестве мер профилактики проведена работа и в благополучных по заболеваемости районах, где привиты почти 3,5 тысячи крупного и 3,1 тысячи мелкого рогатого скота. Для помощи специалистам в округ приехали ветеринарные врачи из Владивостока, Артема и Находки.
Отменить карантин планируется через 28 дней после уничтожения последнего восприимчивого животного и проведения комплекса противоэпидемических мероприятий. Как сообщают власти Приморского края, потери от общего объема мяса, поставляемого на внутренний рынок Приморья и уничтоженного из-за вспышки ящура, не превышают 5%. В связи с этим, дефицита охлажденной свинины в регионе не ожидается. Но Казахстан временно запретил ввоз мяса и молока из Приморского края.
Людмила Васильева, Владивосток
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