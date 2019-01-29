Америка сомневается, что Порошенко выиграет президентские выборы

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведсообщество Соединенных Штатов не видит явного лидера в рамках президентской кампании на Украине. С такой оценкой выступил во вторник директор Национальной разведки США Дэниел Коутс на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США, которые посвящены глобальным и региональным угрозам.

"Множество кандидатов на пост президента, высокий уровень недоверия к политическим элитам и отсутствие явного лидера могут предоставить соперникам президента Украины Петра Порошенко, а также менее известным кандидатам и начинающим политикам, возможность привлечь практически не определившийся украинский электорат", - считает Коутс.