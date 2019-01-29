0
0
75
НОВОСТИ

Америка сомневается, что Порошенко выиграет президентские выборы

20:00 29.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведсообщество Соединенных Штатов не видит явного лидера в рамках президентской кампании на Украине. С такой оценкой выступил во вторник директор Национальной разведки США Дэниел Коутс на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США, которые посвящены глобальным и региональным угрозам.

"Множество кандидатов на пост президента, высокий уровень недоверия к политическим элитам и отсутствие явного лидера могут предоставить соперникам президента Украины Петра Порошенко, а также менее известным кандидатам и начинающим политикам, возможность привлечь практически не определившийся украинский электорат", - считает Коутс.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:20 29.01.2019
В Пентагоне считают, что Россия своим новым оружием не нарушает договор СНВ-3
0
52
19:31 29.01.2019
В приморском селе из-за вспышки ящура объявлен режим чрезвычайной ситуации локального характера
0
119
19:20 29.01.2019
Академии наук России и США решили продолжить сотрудничество
0
144
19:00 29.01.2019
МИД Украины: У Сайдика никакого принципиально нового плана по Донбассу нет...
0
156
18:45 29.01.2019
В США полагают, что Россия и Китай будут вместе противодействовать Америке
0
176
18:31 29.01.2019
Нацразведка США указала страны, которые хотят получить права на восстановление Сирии
0
212
17:50 29.01.2019
Суд Стамбула отклонил иск Турецкой православной церкви к Варфоломею
0
232
17:40 29.01.2019
В РФ предлагают оценивать востребованность творческих работников
0
224
17:12 29.01.2019
Украине необходим "холодный мир" с Россией - Порошенко
0
319
17:00 29.01.2019
В Анкаре заявили о необходимости начала международного расследования убийства Хашогги
0
243

Возврат к списку