Америка сомневается, что Порошенко выиграет президентские выборы
20:00 29.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Разведсообщество Соединенных Штатов не видит явного лидера в рамках президентской кампании на Украине. С такой оценкой выступил во вторник директор Национальной разведки США Дэниел Коутс на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США, которые посвящены глобальным и региональным угрозам.
"Множество кандидатов на пост президента, высокий уровень недоверия к политическим элитам и отсутствие явного лидера могут предоставить соперникам президента Украины Петра Порошенко, а также менее известным кандидатам и начинающим политикам, возможность привлечь практически не определившийся украинский электорат", - считает Коутс.
НОВОСТИ
- 20:20 29.01.2019
- В Пентагоне считают, что Россия своим новым оружием не нарушает договор СНВ-3
- 19:31 29.01.2019
- В приморском селе из-за вспышки ящура объявлен режим чрезвычайной ситуации локального характера
- 19:20 29.01.2019
- Академии наук России и США решили продолжить сотрудничество
- 19:00 29.01.2019
- МИД Украины: У Сайдика никакого принципиально нового плана по Донбассу нет...
- 18:45 29.01.2019
- В США полагают, что Россия и Китай будут вместе противодействовать Америке
- 18:31 29.01.2019
- Нацразведка США указала страны, которые хотят получить права на восстановление Сирии
- 17:50 29.01.2019
- Суд Стамбула отклонил иск Турецкой православной церкви к Варфоломею
- 17:40 29.01.2019
- В РФ предлагают оценивать востребованность творческих работников
- 17:12 29.01.2019
- Украине необходим "холодный мир" с Россией - Порошенко
- 17:00 29.01.2019
- В Анкаре заявили о необходимости начала международного расследования убийства Хашогги
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать