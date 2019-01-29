В Пентагоне считают, что Россия своим новым оружием не нарушает договор СНВ-3
20:20 29.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Разрабатываемые Россией новейшие системы вооружений не нарушают положений Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Об этом заявил во вторник директор Разведывательного управления Министерства обороны США генерал Роберт Эшли, выступая на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США.
"Я не уверен, что что-либо из этого нарушает СНВ-3. В настоящий момент, насколько мне известно, Россия выполняет этот договор", - сказал он, отвечая на вопрос сенатора- республиканца Тома Коттона (от штата Арканзас) о разработке и испытаниях Россией новейших систем стратегического оружия, о которых объявил в 2018 году в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.
НОВОСТИ
- 20:00 29.01.2019
- Америка сомневается, что Порошенко выиграет президентские выборы
- 19:31 29.01.2019
- В приморском селе из-за вспышки ящура объявлен режим чрезвычайной ситуации локального характера
- 19:20 29.01.2019
- Академии наук России и США решили продолжить сотрудничество
- 19:00 29.01.2019
- МИД Украины: У Сайдика никакого принципиально нового плана по Донбассу нет...
- 18:45 29.01.2019
- В США полагают, что Россия и Китай будут вместе противодействовать Америке
- 18:31 29.01.2019
- Нацразведка США указала страны, которые хотят получить права на восстановление Сирии
- 17:50 29.01.2019
- Суд Стамбула отклонил иск Турецкой православной церкви к Варфоломею
- 17:40 29.01.2019
- В РФ предлагают оценивать востребованность творческих работников
- 17:12 29.01.2019
- Украине необходим "холодный мир" с Россией - Порошенко
- 17:00 29.01.2019
- В Анкаре заявили о необходимости начала международного расследования убийства Хашогги
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать