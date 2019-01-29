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В Пентагоне считают, что Россия своим новым оружием не нарушает договор СНВ-3

20:20 29.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разрабатываемые Россией новейшие системы вооружений не нарушают положений Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Об этом заявил во вторник директор Разведывательного управления Министерства обороны США генерал Роберт Эшли, выступая на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США.

"Я не уверен, что что-либо из этого нарушает СНВ-3. В настоящий момент, насколько мне известно, Россия выполняет этот договор", - сказал он, отвечая на вопрос сенатора- республиканца Тома Коттона (от штата Арканзас) о разработке и испытаниях Россией новейших систем стратегического оружия, о которых объявил в 2018 году в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

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