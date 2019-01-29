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После "брекзита" британцы смогут ездить в страны Шенгена без виз по общим правилам

21:00 29.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет Европарламента по внутренним делам, юстиции и гражданским правам поддержал введение безвизового режима для Великобритании после ее выхода из ЕС (Brexit). Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.

"Регламент позволит гражданам Соединенного Королевства совершать поездки в шенгенскую зону суммарной продолжительностью не более 90 дней в течение 180 дней (90 дней в полгода - прим. ТАСС)", - сообщили в ЕП. Таким образом, ЕП выступает за распространение на Великобританию стандартных условий европейских соглашений о безвизовом режиме с третьими странами.

В документе уточняется, что в случае организованного Brexit (с заключением соглашения) эти правила начнут действовать после завершения переходного периода, который предположительно продлится до конца 2020 года, а в случае выхода без соглашения - с момента выхода 29 марта 2019 года, если эта дата не будет отложена по договоренности сторон.

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