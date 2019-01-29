После "брекзита" британцы смогут ездить в страны Шенгена без виз по общим правилам
21:00 29.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комитет Европарламента по внутренним делам, юстиции и гражданским правам поддержал введение безвизового режима для Великобритании после ее выхода из ЕС (Brexit). Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.
"Регламент позволит гражданам Соединенного Королевства совершать поездки в шенгенскую зону суммарной продолжительностью не более 90 дней в течение 180 дней (90 дней в полгода - прим. ТАСС)", - сообщили в ЕП. Таким образом, ЕП выступает за распространение на Великобританию стандартных условий европейских соглашений о безвизовом режиме с третьими странами.
В документе уточняется, что в случае организованного Brexit (с заключением соглашения) эти правила начнут действовать после завершения переходного периода, который предположительно продлится до конца 2020 года, а в случае выхода без соглашения - с момента выхода 29 марта 2019 года, если эта дата не будет отложена по договоренности сторон.
НОВОСТИ
- 20:20 29.01.2019
- В Пентагоне считают, что Россия своим новым оружием не нарушает договор СНВ-3
- 20:00 29.01.2019
- Америка сомневается, что Порошенко выиграет президентские выборы
- 19:31 29.01.2019
- В приморском селе из-за вспышки ящура объявлен режим чрезвычайной ситуации локального характера
- 19:20 29.01.2019
- Академии наук России и США решили продолжить сотрудничество
- 19:00 29.01.2019
- МИД Украины: У Сайдика никакого принципиально нового плана по Донбассу нет...
- 18:45 29.01.2019
- В США полагают, что Россия и Китай будут вместе противодействовать Америке
- 18:31 29.01.2019
- Нацразведка США указала страны, которые хотят получить права на восстановление Сирии
- 17:50 29.01.2019
- Суд Стамбула отклонил иск Турецкой православной церкви к Варфоломею
- 17:40 29.01.2019
- В РФ предлагают оценивать востребованность творческих работников
- 17:12 29.01.2019
- Украине необходим "холодный мир" с Россией - Порошенко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать