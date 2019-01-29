Администрация США разрешила продать Японии установки системы ПРО "Иджис"

22:11 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация приняла решение продать Японии системы противоракетной обороны (ПРО) Aegis ("Иджис") на общую сумму 2,15 млрд долларов.Об этом сообщило во вторник Управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency), которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.