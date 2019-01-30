Британские депутаты приняли поправку к биллю о Brexit...

00:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британские депутаты приняли во вторник поправку к биллю о Brexit, которая добавляет в текст документа слова о том, что выход страны из состава ЕС без сделки об условиях дальнейшего сотрудничества с Брюсселем должен быть отвергнут. За эту поправку, внесенную членом оппозиционной Лейбористской партии Кэролайн Спелман, высказались 318 народных избранников, против - 310.

Поправка Спелман сформулирована в общих выражениях и не уточняет, как именно должен быть отвергнут вариант жесткого Brexit, о негативных последствиях которого ежедневно предупреждают британские СМИ. Правительство Мэй заявляет о том, что готово 29 марта осуществить Brexit даже в отсутствие сделки с Евросоюзом, однако считает такой вариант нежелательным.