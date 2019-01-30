Оппозиция Венесуэлы пересмотрит стоимость оружейных контрактов с Россией
07:00 30.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венесуэльская оппозиция, которая контролирует Национальную ассамблею (однопалатный парламент), собирается пересмотреть стоимость заключенных ранее с Россией контрактов на поставки вооружений, а также отношения с Москвой в целом. С таким утверждением во вторник в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований выступил Густаво Тарре Брисеньо, которого парламент назначил на пост спецпредставителя Венесуэлы при Организации американских государств (ОАГ).
"Мы будем занимать очень жесткую позицию в деле пересмотра вопроса выплат, потому что они не продали нам то, что было прописано в контракте. И это будет обсуждаться. Мы столкнемся с кем-то, кто не очень дружелюбен, с тем, с кем очень сложно заключить сделку, но я с доверием отношусь к венесуэльскому послу в Москве. Нам предстоит проделать очень хорошую работу", - утверждал Брисеньо.
НОВОСТИ
- 00:01 30.01.2019
- Британские депутаты приняли поправку к биллю о Brexit...
- 22:11 29.01.2019
- Администрация США разрешила продать Японии установки системы ПРО "Иджис"
- 21:00 29.01.2019
- После "брекзита" британцы смогут ездить в страны Шенгена без виз по общим правилам
- 20:20 29.01.2019
- В Пентагоне считают, что Россия своим новым оружием не нарушает договор СНВ-3
- 20:00 29.01.2019
- Америка сомневается, что Порошенко выиграет президентские выборы
- 19:31 29.01.2019
- В приморском селе из-за вспышки ящура объявлен режим чрезвычайной ситуации локального характера
- 19:20 29.01.2019
- Академии наук России и США решили продолжить сотрудничество
- 19:00 29.01.2019
- МИД Украины: У Сайдика никакого принципиально нового плана по Донбассу нет...
- 18:45 29.01.2019
- В США полагают, что Россия и Китай будут вместе противодействовать Америке
- 18:31 29.01.2019
- Нацразведка США указала страны, которые хотят получить права на восстановление Сирии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать