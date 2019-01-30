Оппозиция Венесуэлы пересмотрит стоимость оружейных контрактов с Россией

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венесуэльская оппозиция, которая контролирует Национальную ассамблею (однопалатный парламент), собирается пересмотреть стоимость заключенных ранее с Россией контрактов на поставки вооружений, а также отношения с Москвой в целом. С таким утверждением во вторник в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований выступил Густаво Тарре Брисеньо, которого парламент назначил на пост спецпредставителя Венесуэлы при Организации американских государств (ОАГ).

"Мы будем занимать очень жесткую позицию в деле пересмотра вопроса выплат, потому что они не продали нам то, что было прописано в контракте. И это будет обсуждаться. Мы столкнемся с кем-то, кто не очень дружелюбен, с тем, с кем очень сложно заключить сделку, но я с доверием отношусь к венесуэльскому послу в Москве. Нам предстоит проделать очень хорошую работу", - утверждал Брисеньо.