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Европарламент не поддержит пересмотр проекта соглашения о Brexit

07:15 30.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европарламент (ЕП) не поддержит пересмотр или смягчение проекта соглашения о выходе Великобритании из ЕС (Brexit). Об этом написал в Twitter во вторник, комментируя голосование в британском парламенте, координатор ЕП по Brexit Ги Верхофстадт.

"Нет большинства [в Европарламенте], чтобы вновь открыть [для переговоров] или смягчить соглашение о выходе, включая предохранительный механизм по ирландской границе ("бэкстоп")", - заявил он.

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