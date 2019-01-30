Европарламент не поддержит пересмотр проекта соглашения о Brexit
07:15 30.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европарламент (ЕП) не поддержит пересмотр или смягчение проекта соглашения о выходе Великобритании из ЕС (Brexit). Об этом написал в Twitter во вторник, комментируя голосование в британском парламенте, координатор ЕП по Brexit Ги Верхофстадт.
"Нет большинства [в Европарламенте], чтобы вновь открыть [для переговоров] или смягчить соглашение о выходе, включая предохранительный механизм по ирландской границе ("бэкстоп")", - заявил он.
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