Гуайдо запретили покидать Венесуэлу, его счета заблокированы
07:40 30.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный суд Венесуэлы наложил запрет лидеру оппозиции Хуану Гуайдо выезжать за пределы Боливарианской Республики и постановил заблокировать доступ к его банковским счетам. Об этом во вторник сообщается в Twitter инстанции.
"Верховный суд в решении № 1 от 29 января постановил следующие меры в отношении Хуана Херардо Гуайдо Маркеса: запрет на выезд из страны без разрешения до завершения расследования; запрет на продажу активов, находящихся в собственности, а также блокирование доступа и заморозка банковских счетов и/или любых других финансовых инструментов на территории Венесуэлы", - говорится в сообщении.
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