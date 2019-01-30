Дефицит доверия помешал странам "ядерной пятерки" согласовать совместное заявление
08:00 30.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны "ядерной пятерки" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) отказались от согласования совместного заявления на конференции в Пекине на фоне углубления дефицита доверия. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая на конференции.
"Не может не тревожить, что все эти события происходят на фоне углубления дефицита доверия между членами "ядерной пятерки", что является беспрецедентным вызовом для данного формата, - сказал он. - Положение настолько серьезное, что на этот раз нам даже пришлось отказаться от согласования итогового заявления".
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