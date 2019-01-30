В Москве сегодня потеплеет до двух градусов

08:15 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Облачная погода, временами осадки и до 2 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в среду, 30 января. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде временами будут идти осадки. Максимальная температура воздуха в Москве составит 0-2 градусов тепла, по области от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня - 748 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 75%», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что в столице и области относительная влажность повышенная, температура ожидается выше климатических значений на 8-9 градусов, а содержание кислорода в воздухе пониженное. Такие условия неблагоприятны для людей с хроническими заболеваниями бронхов и легких. Короткий световой день, часто облачные, пасмурные дни также вносят свою лепту в формирование дискомфортных погодных условий. Психологические и вегетативные расстройства, сосудистые нарушения, обострения бронхо-легочных заболеваний, суставной патологии, особенно псориатического - артрита, остеохондрозов и других болезней позвоночника, приходятся именно на зимний период.