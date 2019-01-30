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Абэ назвал Южные Курилы исконной территорией Японии

08:04 30.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония считает "северные территории" (так здесь именуют южные Курильские острова - прим. ТАСС) своими исконными территориями, изменения в этой позиции японского правительства нет. Об этом в среду во время прений в нижней палате парламента заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Северные территории - это наши исконные территории. Изменений в этой позиции нет", - подчеркнул Абэ. Он также добавил, что последовательная позиция японского правительства заключается в том, чтобы определить принадлежность "всех четырех островов" (Кунашир, Итуруп, Шикотан и группа островов, которую в Японии называют Хабомаи - прим. ТАСС) и на этой основе заключить мирный договор.

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